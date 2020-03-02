Все неприбыльное будет по заказу государства, - директор по развитию "Укрзализныци" Саболевский о пассажирских перевозках

Об этом сообщил директор по стратегическому развитию и инвестициям "Укрзализныци" Антон Саболевский в интервью изданию Mintrans, передает Цензор.НЕТ.

"Пассажирские перевозки нужно разделять, есть перевозки дальнего сообщения и пригородные. На маршрутах дальнего следования есть четыре сегмента бизнеса - это Интерсити, СВ, купе и плацкарт. Первые два сегмента - прибыльные, мы их будем продолжать. Купе находится на грани, самый большой минус, который генерируется - это плацкарт. Поезда Интерсити сейчас покрывают операционные затраты, но не покрывают вложенные в них инвестиции. Поезда Hyundai мы купили в кредит, но выплачиваем этот кредит не из денег, которые зарабатывает Интерсити, а из средств, которые идут с грузовых перевозок", - отметил он.

В то же время, по словам директора по стратегическому развитию и инвестициям "Укрзализныци", 50% всех пассажирских перевозок - это плацкарт. "На эту часть нужен государственный заказ. Например, государство должно решить, что ему важно: перевозить студентов из Киева в Мариуполь или военнослужащих из Киева до линии разграничения, и для этих маршрутов необходимо такое-то количество поездов той или иной комплектации, под это должны быть предоставлены льготы", - заявил Саболевский.

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Если госзаказ на плацкартные вагоны не поступит, их порежут на металлолом и продадут.

"УЗ сконцентрируется на тех направлениях, которые приносят прибыль: Киев-Львов, Киев-Одесса, Киев-Харьков, Киев-Днепр и т.д. Все, что будет неприбыльным, будет по заказу государства", - отметил Саболевский.

В целом плацкартных вагонов у "Укрзализныци" около 2000, из которых только 1250 эксплуатируются.