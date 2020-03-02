Россия заканчивает формировать у границ Украины две новых армии, - ГУР Минобороны

Об этом в интервью изданию "Обозреватель" заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Российская Федерация продолжает наращивать группировку войск вблизи границы с Украиной. На сегодняшний день завершается формирование двух новых армий в Западном и Южном военных округах (это 20-я армия, штаб в Воронеже, и 8-я армия, Новочеркасск), а также 22 армейского корпуса (Симферополь) на временно оккупированном Крымском полуострове", — сказал он.

Формирование этих новых армий, по словам Скибицкого, немного отстает от графика. Но их основные части уже сформированы, и сейчас продолжается формирование подразделений обеспечения. Ожидается, что оно будет завершено к концу 2021 года.

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"Соединения и части Южного и Западного военных округов РФ в приоритетном порядке получают современные и модернизированные образцы вооружения и военной техники. Особое внимание уделяется перевооружению авиационных частей ударными самолетами и вертолетами, а также поставке в войска новейшего ракетного вооружения наземного и морского базирования", — добавил Скибицкий.