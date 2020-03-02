Фильм украинского режиссера Лозницы "Прощание со Сталиным" отменили на всех допремьерных показах в Москве

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Интерфаксу" представитель компании-прокатчика "Престиж кино" Валерий Мелешков.

"Картина стоит у нас на 5 марта, переноса нет. Вопрос только в получении прокатного удостоверения, пока мы его не можем получить в Минкультуры. Как только оно будет получено, фильм выйдет в прокат, договоренности с кинотеатрами есть", - сказал Мелешков, уточнив, что предпремьерные показы картины пришлось отменить.

"Показы все отменили, сегодня в "Октябре", завтра в "Лендоке" тоже отменили", - добавил представитель компании.

Он отметил, что официальной причины, почему фильму не выдают прокатное удостоверение нет. Прокатчик ожидает, что прокатное удостоверение будет выдано в ближайшие дни.

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"Пока мы ничего не видим, нам никто официально не говорит, что мы нарушаем правила и тому подобное. Нам указывают на какие-то технические несоответствия", - сказал Мелешков, уточнив, что при сдаче копии фильма в Госфильмофонд несоответствия были устранены.

Официальным комментарием Минкультуры РФ "Интерфакс" не располагает.

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Фильм основан на архивных материалах, снятых в СССР 5-9 марта 1953 года. 5 марта 1953 года Иосиф Джугашвили (Сталин) скончался на ближней даче в Кунцево.

Украинский режиссёр смонтировал двухчасовой фильм из 35 часов архивных материалов. Мировая премьера картины состоялась на Венецианском кинофестивале в 2019 году. Российская премьера запланирована на 5 марта 2020.

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