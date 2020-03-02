Экс-руководителя Службы автодорог Николаевщины будут судить за взятки в 300 тыс. грн и $90 тыс., - САП

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП, чиновник обвиняется в том, что в августе - сентябре 2019 года требовал и получил двумя частями 300 тыс. гривен и $90 тыс. неправомерной выгоды от частной компании за содействие в перечислении ей более 60 млн гривен в качестве оплаты за фактически выполненный ремонт дороги Н-11 Днепр-Николаев.

"Задержание и сообщение указанному лицу о подозрении прошли в сентябре 2019 года.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли детективы НАБУ.

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На сегодня обвинительный акт по ч. 4 ст. 368 УК Украины направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 сентября 2019 года детективы НАБУ под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали на горячем руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области во время получения 90 тыс. долл. США, которые оказались вторым траншем полученной им неправомерной выгоды, общий размер которой составляет более 2,5 млн грн.