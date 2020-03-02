Рабинович пропустил 74% заседаний Рады, а Столар - 68,9%, главные прогульщики - нардепы от ОПЗЖ, - ОПОРА. ИНФОГРАФИКА

Рейтинг главных прогульщиков среди народных депутатов опубликовала гражданская сеть ОПОРА, информирует Цензор.НЕТ.

"За пол года работы Верховной Рады 9 созыва наибольшее количество голосований пропустили депутаты от фракций "Оппозиционная платформа - За жизнь", ВО "Батькивщина", "Слуга народа" и внефракционных. Так, больше всего голосований пропустил Вадим Рабинович из "Оппозиционной платформы - За жизнь" (74%). На втором и третьем местах также его коллеги по фракции Вадим Столар (68,9%) и Денис Исаенко (61,8%)", — сказано в сообщении.

В списке "прогульщиков" также оказались Александр Дубинский ("Слуга народа"), Анжелика Лабунская ("Батькивщина"), Юлия Тимошенко ("Батькивщина"), Любовь Шпак ("Слуга народа"), Виталий Данилов ("Батькивщина"), Игорь Кисилев ("Оппозиционная платформа - За жизнь"), Олег Волошин ("Оппозиционная платформа - За жизнь"), Дмитрий Шенцев (внефракционный) и Юрий Солод ("Оппозиционная платформа - За жизнь").

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ОПОРА напоминает, что с октября в Раде отменили письменную регистрацию депутатов. Теперь посещаемость изменяется участием нардепов в голосованиях. По отношению к тем, кто пропустил более 30% голосований в парламенте, будут применяться финансовые санкции.

"За первые полгода работы парламента состоялось 1 млн 163 тысяч 115 нажатий на кнопку. В 40,7% случаев депутаты голосовали "за", в 27,9% - "воздержались", в 5,1% - "против". В 15,5% случаев депутаты не голосовали, в 10,8% отсутствовали", — сказано в сообщении.

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Больше всего "за" голосуют народные депутаты "Слуги народа" (44%), на втором месте - "Батькивщина" (43%), на третьем - группа "Довіра" (38,6%). Меньше других кнопку "за" нажимают в партиях "Голос" (31,4%) и "ОПЗЖ" (32,8%).

Больше всего "против" голосуют "Голос" (7,3%) и "Слуга народа" (6,7%). Меньше всех "против" голосуют в депутатской группе "За будущее" (0,5%) и группе "Довіра" (0,6%).

Больше всего воздерживаются при голосованиях "Голос" (37,2%) и "Слуга народа" (33%). Меньше всех при голосованиях воздерживаются депутаты от "ОПЗЖ" (12,9%).