На канале для оккупированных территорий будет 15% контента производства студии "Квартал 95", - гендиректор UATV Островская

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время презентация концепции нового телеканала для оккупированных территорий в понедельник в Укринформе сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Медиагруппы, с кем проведены переговоры и с кем сотрудничает телеканал: это медиагруппа СтарЛайт Медиа, медиагруппа "1+1", медиагруппа "Украина" и медиагруппа телеканала "Интер". Вот с этими четырьмя медиагруппы достигнута договоренность, так называемый меморандум о сотрудничестве с этим телеканалом. В дальнейшем будем сотрудничать с различными международными вещателями, для того чтобы они предоставляли тоже контент для этого телеканала", - сказал Тимошенко.

В то же время, как отметил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, контент, который будут предоставлять медиагруппы - развлекательный.

"То есть медиагруппы не окажут влияния на информационную политику этого канала. Это исключительно развлекательный контент. Медиагруппы, которые предоставляют этот контент, не будут иметь никакого влияния на информационную политику этого канала", - подчеркнул он.

Как отметила и.о. генерального директора телеканала UATV Юлия Островская, на телеканале будет примерно 15% контента производства студии "Квартал 95".

"Конечно, есть производство студии 95 квартал, есть контент, потому что он тоже достаточно премиальный и его любили до этого, и надеюсь, что любят и сейчас на тех территориях. Сейчас сетка очень живая и сейчас доля около 15%", - прокомментировала она.

"Не было цели высчитывать доли. Была цель - взять контент, который нам предоставили, и сформировать интересный зрителю телеканал. Сейчас сетка формируется, поскольку нам предоставляют контент, мы программируем и балансируем. Там не будет подавляющего числа" квартала ", - отметил первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Украины Анатолий Максимчук.

Как сообщалось ранее новый телеканал для временно оккупированных территорий С 1 марта начал вещание в тестовом режиме.