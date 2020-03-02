В Украину запретили ввозить животных из Китая

Решение о запрете приняла Госпродпотребслужба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

"С целью минимизации рисков заноса на территорию Украины возбудителя COVID-19, в соответствии со статьями 33 и 96 Закона Украины "О ветеринарной медицине", с учетом рекомендаций, изложенных в Кодексе здоровья наземных животных МЭБ, Госпродпотребслужба временно запретила ввоз в Украину из Китайской Народной Республики домашних (собак, кошек и т.д.) и диких плотоядных животных", — сказано в сообщении.

В ведомстве пояснили, что по официальной информации Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) на территории Гонконга (Китай) было зарегистрировано заболевание SARS-CoV-2 у собаки.

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"Сейчас продолжается изучение указанного случае, животное содержалось в том же доме, где был установлен случай коронавируса у владельца", — добавили в Держпродспоживслужби.

Напомним, ранее украинка Анастасия Зинченко отказалась эвакуироваться из китайского города Ухань, являющегося эпицентром распространения коронавируса, так как местные власти не разрешили ей взять с собой собаку.

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В посольстве Украины в Китае сообщили, что сделали все, что было в их силах, но не смогли получить от китайских властей разрешение вывезти из страны померанского шпица Мишу. Посольство заверило, что будет поддерживать контакт с Анастасией и с теми украинцами, которые остаются в провинции Хубэй, и будет продолжать предоставлять им всю необходимую помощь.

Также Анастасии позвонил президент Владимир Зеленский и пообещал найти способ вернуть ее и собаку в Украину.