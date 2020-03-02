"Слуга народа" Арахамия о взрывах в Балаклее: версия о диверсии - фейк, за пару дней взрывов на складе обнаружили недостачу.

Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы провели заседание (временной следственной комиссии Рады. - Ред.) по первому эпизоду в Балаклее. Могу предварительно высказать личное мнение: основная версия следствия, которую рассматривали, была политически ангажированной и вообще была фейковой. Выводы, конечно, должны сделать правоохранительные органы, но выглядит так, что версия, связанная с беспилотником, не имеет под собой оснований", - сказал Арахамия.

Народный депутат допустил, что версия с ударным беспилотником была навязана. "Выглядело так, что там было просто давление на участников, чтобы навязать некую версию. Это может быть большой скандал", - отметил Арахамия.

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Он рассказал, что за несколько дней до пожара ревизионная комиссия сделала вывод об огромной недостаче на этих складах. "И это было серийно по всем складам", - добавил глава парламентской фракции.

Арахамия также сообщил, что в настоящее время ход досудебного расследования в уголовном производстве по этому делу находится на контроле в главном следственном управлении СБУ.

Напомним, 15 ноября 2019 года примерно в 14:30 прогремело более 10 взрывов на 65-м арсенале Вооруженных сил Украины в Балаклее Харьковской области. В результате взрывов двое саперов погибли на месте, еще пятеро получили ранения и ожоги. Впоследствии один из раненых от полученных ранений скончался в больнице.

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Отметим, по предварительным данным оперативной группы Генштаба установлено, что "15 ноября на специально оборудованном месте - площадке хранения взрывоопасных предметов №4, - группами разминирования осуществлялись работы по разминированию и уничтожению взрывоопасных предметов. В 14:28, вероятно, в ходе загрузки остатков боеприпасов и их элементов, которые были подготовлены для дальнейшего уничтожения (утилизации), в частности твердотопливного двигателя до ракет 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб", произошло его возгорание с последующим подрывом накопленных для уничтожения взрывоопасных предметов".