Уничтожены 2 боевых самолета, 135 танков и обезврежены более 2500 асадитов, - Турция о текущих итогах операции в Сирии

Итоги озвучил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На сегодня в рамках операции "Весенний щит" уничтожено два боевых самолета режима, два беспилотника, восемь вертолетов, пять систем ПВО, 135 танков, 86 орудий и гаубиц, 16 ПТРК и минометов, 77 БТР, девять складов боеприпасов, а также 2557 боевиков режима Асада", - сообщил министр.

Он добавил, что целью Турции является прекращение действия режима Асада в Идлибе, а не противодействие России.

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"Мы ожидаем от России, что она будет выполнять свои обязательства как страна-гарант, прекратит атаки режима (Асада. — Ред.) и использует свое влияние, чтобы довести ситуацию до границ Сочинского примирения. Наши переговоры с РФ продолжаются. Как мы неоднократно заявляли, мы не хотим противостоять России. Наша единственная цель — прекратить действия режима и таким образом предотвратить радикализацию и миграцию", — заявил глава Минобороны Турции.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Турция 1 марта объявила о начале операции "Весенний щит" в Идлибе в ответ на авиаудары режима Асада, поддерживаемого Россией.

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