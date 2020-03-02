Зеленский придет на внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта, - Стефанчук

Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я буквально только что с ним (Зеленским. — Ред.) связался, он сказал: "Да, я буду", — сказал Стефанчук он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.

В пресс-службе главы государства уточнили, что на повестке дня заседания — несколько законопроектов и вопрос о кабинете министров Украины.

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29 февраля информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины опубликовало повестку внеочередного заседания.