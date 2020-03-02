Детей в приюте "Свитанок" в Одессе избил сотрудник охранного агентства, воспитатели - не защитили, - прокуратура

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облпрокуратуры, воспитателям сообщили о подозрении в невыполнении профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие небрежного к ним отношения.

Как установило следствие, детей избил один из сотрудников охранного агентства, которые прибыли по вызову воспитателя. Указанные два воспитателя оставили детей одних, "чем фактически не приняли предусмотренных действий по их охране от физического и психологического насилия".

Как сообщает "Слідство.інфо", полиция Одесской области не нашла доказательств причастности сотрудников ювенальной превенции Владимира Жарчука и Вахтанга Трапаидзе к избиению и издевательствам над воспитанниками "Свитанка".

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Как утверждают правоохранители, по результатам внутреннего расследования, информация о насилии над детьми подтвердилась только в отношении работника ювенальной превенции Андрея Крецула, а относительно Жарчука и Трапаидзе - нет.

В то же время, по данным издания, правоохранители не общались с воспитанниками центра и не опрашивали относительно действий Крецула, Жарчука и Трапаидзе.

Напомним, активистка Зоя Мельник сообщила о фактах насилия над воспитанниками приюта "Свитанок" в Одессе с августа по октябрь 2019 года. Она заявила, что детей били воспитатели центра и полицейские Хмельницкого отдела полиции в Одессе. По словам активистки, из-за насилия дети неоднократно убегали из приюта.

В пресс-службе Одесской ОГА сообщили, что психологи изучили психоэмоциональное состояние детей и персонала учреждения. По их оценке состояние детей критическое и требующее кризисного вмешательства.

В 2018 году также начался скандал вокруг приюта "Свитанок" после публикации тогда еще сотрудницы патрульной полиции Одессы Зои Мельник. Она познакомилась с девочкой из приюта, которая рассказала, что воспитатели применяют к ней методы физического воздействия.

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Правоохранители расследуют уголовные производства по фактам пыток и других нарушений прав воспитанников коммунального учреждения "Центр социально-психологической реабилитации детей службы по делам детей Одесской областной государственной администрации" (бывший приют "Свитанок").

Дела открыты по ч. 1 ст. 127 (пытки), ч. 1 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей), ч. 3 ст. 152 (изнасилование), ч. 2 ст. 365 (превышение власти) Уголовного кодекса Украины. Ситуацию в приюте взяла под контроль Генпрокуратура.

В сентябре Служба по делам детей Одесской ОГА начала проверку фактов жестокого обращения с детьми в приюте. 15 ноября сотрудник охранного агентства "Центр", подозреваемый в истязании воспитанников центра, взят под домашний арест. По версии следствия, в конце июля 2019 года в помещении приюта воспитанники заведения - девочка, 2006 г. р., и мальчик, 2004 г. р., вступили в половой контакт с использованием презерватива. Сотрудник агентства принудил подростков, угрожая электрошокером, жевать использованный презерватив, бил их ремнем и пр.

15 ноября Малиновский райсуд Одессы взял под круглосуточный домашний арест сотрудника частного агентства безопасности "Центр".

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Служебное расследование установило, что один из правоохранителей применял в отношении подростков, в частности, сбегавших из учреждения, меры физического и психологического воздействия. Его уволили.