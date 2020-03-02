Асадиты при поддержке авиации РФ взяли под контроль город Саракиб в Сирии

Об этом сообщило агентство AMN, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Согласно источнику в сирийской армии, войска Асада прочесывают городские кварталы, пытаясь полностью очистить Саракиб от отрядов вооруженной оппозиции и их союзников, чтобы не допустить нового контрнаступления.

Армия Башара Асада оставила город Саракиб на прошлой неделе под давлением широкого наступления врагов режима, которых поддерживает турецкая армия.

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Ранее министр обороны Турции отчитался о ходе операции "Весенний щит", которую эта страна проводит в сирийской провинции Идлиб. По его словам, на сегодняшний день турецкие силы уничтожили два боевых самолета режима, два беспилотника, восемь вертолетов, пять систем ПВО, 135 танков, 86 орудий и гаубиц, 16 ПТРК и минометов, 77 БТР, девять складов боеприпасов, а также 2557 боевиков режима Асада.