Брак - союз мужчины и женщины, Россия - продолжение СССР, - Путин предложил поправки в Конституцию

В понедельник, 2 марта, в последний день принятия поправок в Конституцию президент Владимир Путин внес в Госдуму свои предложения, они изложены на 24 страницах. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Так, Володин рассказал, что Путин хочет внести в основной закон России упоминание о Боге.

"Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство", - зачитал Володин.

Также президент РФ предлагает закрепить в Конституции, что Россия является правопреемницей СССР.

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"Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории Российской Федерации", — зачитан Володин журналистам текст поправки.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что в числе внесенных Путины предусмотрено закрепление понятия о том, что брак является союзом мужчины и женщины.

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В проекте поправок к Конституции РФ ко второму чтению указано, что изменения в Основном законе будут считаться одобренными, если за них проголосуют более половины участников общероссийского голосования.

Ожидается, что второе чтение поправок в Конституцию состоится в Госдуме 10 марта.