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03.03.20 01:10

15 человек не пустили из Украины в Россию в первые сутки после введения новых правил

В течение суток после введения новых правил границу с РФ пересекли около 7 тыс. человек. 15 лицам было отказано из-за отсутствия у них загранпаспорта.

госпогранслужба,пограничник

Об этом спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил "Укринформу", информирует Цензор.НЕТ.

"Было 15 отказов в пересечении границы гражданами Украины при выезде в Россию. У них не было загранпаспорта. В целом количество пересечений — около 7000 в направлении РФ", — рассказал Демченко.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, с 1 марта граждане Украины могут выезжать в Российскую Федерацию только по загранпаспорту.

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