15 человек не пустили из Украины в Россию в первые сутки после введения новых правил

Об этом спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил "Укринформу", информирует Цензор.НЕТ.

"Было 15 отказов в пересечении границы гражданами Украины при выезде в Россию. У них не было загранпаспорта. В целом количество пересечений — около 7000 в направлении РФ", — рассказал Демченко.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, с 1 марта граждане Украины могут выезжать в Российскую Федерацию только по загранпаспорту.

Читайте также: Пограничники задержали россиянина, который прикинулся гражданином Литвы, чтобы попасть в Венгрию. ФОТО