Рада 4 марта рассмотрит кадровые вопросы, - Стефанчук

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Основой этих изменений будет прежде всего оценка того промежуточного отчета, который был сделан правительством на предыдущей неделе — правительство отчитывалось перед Верховной Радой. И будет дана оценка тем блокам (в Кабмине. — Ред.), которые не справляются", — отметил первый вице-спикер.

По его словам, сейчас ведутся соответствующие консультации, результаты которых будут вскоре опубликованы: "В ближайшее время вы получите проекты решений, которые будут получены по результатам этого обсуждения".

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Стефанчук напомнил, что формирование правительства — это конституционная компетенция коалиции. В то же время он предположил, что кадровые изменения могут оказаться незначительными.

"Возможно, не будет каких-то больших кадровых решений. Но, надеемся, что они все же будут. Потому что действительно есть вопросы к очень многим направлениям, которые осуществляют и правительство, и правоохранительные органы", — отметил первый заместитель председателя ВР.

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Ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский выбирает нового премьер-министра.

28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.

В пресс-службе главы государства уточнили, что на повестке дня заседания — несколько законопроектов и вопрос о кабинете министров Украины.

29 февраля информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины опубликовало повестку внеочередного заседания.