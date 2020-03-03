Операцию по пересадке почки впервые провели во львовской больнице

Операцию провели на выходных во Львовской городской больнице скорой медицинской помощи. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Дмитрий еще в детстве перенес ангину, которая дала осложнения на почки. Болезнь обострилась восемь лет назад и переросла в хроническую почечную недостаточность. Его донором стала родная мать. Женщина рассказала, что ранее уже потеряла одного ребенка с аналогичным диагнозом. А потому сейчас радуется успешной операции.

"Я очень рада, что дала вторую жизнь своему ребенку. Это такое счастье! И я знаю, что немало таких матерей, которые попали в похожую трудную ситуацию", — рассказала женщина.

Состояние здоровья Дмитрия сейчас удовлетворительное, а мужчина с новой почкой уже чувствует себя хорошо.

"Сегодня уже лучше, значительно лучше, думаю через несколько дней, возможно, уже и пойду", — сказал он журналистам.

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Львовское медучреждение получило лицензию на пересадку органов только в прошлый четверг, первую операцию врачи провели уже на выходных. Работало две бригады специалистов, одни забирали почку у матери, другие — пересаживали орган Дмитрию.

Председатель львовской больницы скорой помощи Олег Самчук убежден, что украинцы не должны ездить на такие операции за границу и просить там помощи.

"Потому что украинцы заслуживают того, чтобы это делалось в их государстве, а не ездить за границу и ждать в долгосрочной очереди", — подчеркивает врач.

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Сейчас в Украине десятки тысяч людей нуждаются в пересадке органов. Во Львовской больнице скорой помощи уже готовы к трансплантации не только почек, но и сердца и легких. Медики формируют лист ожидания и обследуют потенциальных пациентов.