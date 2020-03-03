Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе, еще трое - боевые травмы, за сутки - 13 вражеских обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

- рядом с населенными пунктами Марьинка и Опытное - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- дважды неподалеку от Красногоровки - из ствольной артиллерии калибра 152 мм - 2 снаряда и 3 мины - из миномета калибра 120 мм;

- в районе Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- рядом с Новомихайловкой - из миномета калибра 120 мм - 6 мин, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов;

- вблизи Лебединского - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил шесть обстрелов позиций украинских сил, а именно:

- дважды вблизи Орехово - из 120-мм миномета - 10 мин и совершил 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета;

- дважды в районе Новотошковского - из миномета калибра 120 мм - 31 мина;

- дважды неподалеку от Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе отметили, что противник вел огонь по населенному пункту Красногоровка из миномета калибра 120 мм: "Вследствие разрыва мины возле дома взрывной волной были выбиты оконные стекла, осколками которого была ранена местная жительница. Пострадавшей оперативно оказали медицинскую помощь".

"Вчера, 2 марта, в результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения, трое - боевые травмы", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска из миномета калибра 82 мм выпустили 8 мин по защитникам населенного пункта Широкино, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

За текущие сутки потерь нет.







