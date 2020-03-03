Трое юношей, двое из которых несовершеннолетние, обманули десятки граждан на аренде квартир, - прокуратура Киева

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в г.Киеве.

Как установлено следствием, трое юношей, двое из которых являются несовершеннолетними, в течение 2018-2019 годов размещали на популярном интернет-сайте объявление о сдаче в аренду квартир в г. Киеве.

В дальнейшем злоумышленники получали от клиентов предоплату за первый и последний месяц аренды, однако когда последние приезжали по адресам, попасть в квартиры не могли.

В настоящее время установлено более 20 граждан, пострадавших в результате действий мошенников.

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В ходе проведения обысков у злоумышленников изъяли мобильные телефоны, сим-карты, компьютерная техника, банковские карточки, с помощью которых молодые обманывали граждан.

По результатам предварительного расследования трем лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Сейчас проверяется их причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города Киева.

Досудебное расследование продолжается.