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03.03.20 08:42

Трое юношей, двое из которых несовершеннолетние, обманули десятки граждан на аренде квартир, - прокуратура Киева

Киевской местной прокуратурой № 7 совместно с следственным отделом Подольского УП ГУНП в г. Киеве сообщено о подозрении трем лицам, которые под предлогом сдачи в аренду квартир завладевали средствами граждан.

мошенничество

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в г.Киеве.

Как установлено следствием, трое юношей, двое из которых являются несовершеннолетними, в течение 2018-2019 годов размещали на популярном интернет-сайте объявление о сдаче в аренду квартир в г. Киеве.

В дальнейшем злоумышленники получали от клиентов предоплату за первый и последний месяц аренды, однако когда последние приезжали по адресам, попасть в квартиры не могли.

В настоящее время установлено более 20 граждан, пострадавших в результате действий мошенников.

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В ходе проведения обысков у злоумышленников изъяли мобильные телефоны, сим-карты, компьютерная техника, банковские карточки, с помощью которых молодые обманывали граждан.

По результатам предварительного расследования трем лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Сейчас проверяется их причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города Киева.

Досудебное расследование продолжается.

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