Антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-главе внешней разведки в виде залога в сумме 168 тыс. грн, - САП

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

"Так, суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров и детективов и применил к бывшему заместителю председателя СВРУ меру пресечения в виде залога в сумме 168 тыс. грн, бывшему служащему СВРУ - 60 тыс. гривен залога и и.о директора государственного предприятия - 231 тыс. грн залога", - говорится в сообщении.

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Кроме того, на подозреваемых возложили ряд процессуальных обязанностей

Напомним, экс-чиновники внешней разведки подозреваются в нанесении убытков государству на сумму 2,2 млн грн.