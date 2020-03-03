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03.03.20 09:56

Заседание фракции "Слуга народа" перенесли на вечер, - нардеп Кравчук

Депутатская фракция политической партии "Слуга народа" перенесла заседание на 19:00.

депутат,вр

Об этом Укринформу сообщил член фракции, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура, передает Цензор.НЕТ.

"Да, заседание состоится в 19:00 и, скорее всего, в конференцзале Верховной Рады", - сказал Качура.

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Эту же информацию подтвердила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

"Время проведения заседания фракции перенесли еще вчера", - отметила парламентарий.

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