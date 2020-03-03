Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
03.03.20 10:00

Новые лица закончились, будут назначать регионалов, - Нацкорпус протестует из-за отмены закона о люстрации

Сторонники "Национального Корпуса" вышли на акцию протеста под здание Конституционного суда, где сегодня будет рассматриваться возможность отмены закона о люстрации. Националисты заявили, что не допустят реванша и возвращения во власть экс-регионалов, причастных к убийствам на Майдане.

Новые лица закончились, будут назначать регионалов, - Нацкорпус протестует из-за отмены закона о люстрации

Об этом сообщается в телеграм-канале партии "Национальный Корпус".

По мнению патриотов, отмена люстрации лоббирует действующая власть, чтобы иметь возможность назначить в правительство и на другие государственные должности людей Януковича.

"Реванша не будет! 3 марта Конституционный суд Украины продолжит рассматривать вопрос относительно закона о люстрации, который предусматривает, что определенные чиновники времен Януковича не могут занимать должности в государственных органах власти. "Национальный Корпус" выходит на протест против отмены закона о люстрации и против возвращения на высшие государственные должности в Украине откровенных врагов и агентов кремлевского влияния, которые готовит нам "зеленая власть" в коллаборации с остатками Партии регионов", - говорится в телеграм-канале политсилы.

Новые лица закончились, будут назначать регионалов, - Нацкорпус протестует из-за отмены закона о люстрации 01

Новые лица закончились, будут назначать регионалов, - Нацкорпус протестует из-за отмены закона о люстрации 02

Акция "Нет реваншу" стартовала в 9:00. По состоянию на сейчас под стенами КСУ уже собралось около трех сотен человек. К митингующим также присоединился лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий.

Напомним, что уже на этой неделе Верховная Рада рассмотрит вопрос об отставке Премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Среди наиболее вероятных кандидатов на его должность СМИ называют Валерия Хорошковского (мультимиллионер, бывший владелец "Интера" и первый вице-премьер в правительстве Азарова) и Сергея Тигипко (бывший глава финансово-промышленной группы "ТАС", был замруководителя центрального штаба "Партии регионов" и членом правительства Азарова).

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100