Атомная бомба - это наиболее эффективный способ решить проблемы с РФ раз и навсегда, - "слуга народа" Потураев. ВИДЕО

Об этом он заявил в ходе презентации концепции нового телеканала для временно оккупированных территорий, отвечая на вопрос, будет ли вестись против нового канала под названием "ДОМ" радио-электронная борьба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Днепровскую панораму.

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"Она [Россия] и так это делала. Мы готовы, что против нас будет вестись радио-электронная борьба. Атомной бомбы, чтобы швырнуть на Москву, у нас пока нет, а это наиболее эффективный способ, чтобы решить эту проблему раз и навсегда", - заявил Потураев.

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