"Присылайте "обнимашки" в знак нашей вечной дружбы и братства": одесский гроссмейстер Богданович за деньги сыграл за Россию против Украины

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Отвечаю тем, кто не понимает, почему я играл за Россию. Во-первых, мне за это задонатили (заплатили, - Ред.). Я делаю только то, что лучше для бизнеса. Пока не было донатов, я честно не играл ни за кого.

Во-вторых, я сейчас нахожусь в России. Было бы некрасиво, будучи гостем, выступать против тех, кто оказывает радушный прием. Это просто дань уважения", - написал он.

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Кроме того, он считает, что таким образом помогает наладить отношения между странами.

"Считаю, что таким образом я внес свой скромный вклад в мир между нашими странами. Пора уже нам опомниться и остановить эту междоусобицу. Возможно, если бы каждый из нас всего по одному разу сыграл за Россию, то любой конфликт уже был бы исчерпан".

Богданович также предложил украинцам и россиянинам "обняться" в комментариях "в знак нашей вечной дружбы и братства".

В настоящее время его пост удален со страницы в соцсети. По этому поводу он написал следующее: "Обнаружил, что мой божественный пост удалён. Мораль - всегда выходи из соцсетей перед тем, как даже на минутку отлучиться от компьютера".

3 марта 2020 года гроссмейстер был внесен в базу данных сайта "Миротворец".









Скрин: УНИАН