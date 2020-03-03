Заболевший коронавирусом в Черновицкой области не контактировал с большим количеством людей, - МОЗ

Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

Вчера МОЗ сообщало о четырех подозрениях на коронавирус, сегодня одно из них подтвердилось. У заболевшего мужчины зафиксированы такие симптомы как лихорадка и сухой кашель.

В данный момент заболевший находится в изоляции в госпитальной базе. По словам Ляшко, ему могли бы оказывать лечение на дому, однако поскольку это первый в Украине случай, то было решено поместить мужчину в медучреждение. Состояние больного стабильное.

"Он не контактировал с большим количеством людей. Мы знаем всех контактных и со всеми проработали. Наиболее близкий - это жена, так как они вместе путешествовали. Сейчас она находится в самоизоляции в своей квартире, симптомов респираторной инфекции у нее нет. С ней на постоянном контакте находится медицинский сотрудник. В случае появления симптомов у нее также будут взяты образцы для исследования", - сказал Ляшко.

Замглавы Минздрава подчеркнул, что сработала своевременная информация МОЗ:

"Люди прислушались к памятке МОЗ о самоизоляции и после возвращения из Италии не порводили встреч со своими близкими. Они находились в своей квартире... Памятки передаются всем, кто пересекает украинскую границу и кто был в странах, где зафиксирована инфекция".

По поводу возможного времени заражения, он отметил:

"Инкубационный период - до 14 дней. Пик инкубационного периода - 5-7 день. Они путешествовали с 21 февраля. Симтомы появились 28-го. Госпитализация состоялась 29 числа. 1 марта были проведены лабораторные исследования, результаты стали известны вчера поздно вечером".

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Также Ляшко напомнил методы профилактики острых респираторных инфекций, к каким относится и коронавирус:

"Не нужно использовать средства индивидуальной защиты, а именно хирургические маски, тогда, когда они не нужны. Посколько это создает ложную защиту... В первую очередь мы должны знать, что нужно мыть руки доовльно часто. Если нет возможность мыть руки, то обрабатывать их антисептическими средствами. Также мы должны придерживаться изоляции или не контактировать с людьми с симптомами острой респираторной вирусной инфекции. А если происходит контакт, то мы должны находиться как минимум на расстоянии 1,5-2 метра от больного человека".

Он подчеркнул, что маску должны носить больные люди, чтобы минимизировать дальнейшее распространение вируса.