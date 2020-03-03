"Сопротивление системы продолжается. Но ничего страшного, мы своим принципам не изменим", - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", об этом он сообщил перед заседанием Кабмина 3 марта
"Рад видеть вас в хорошем настроении. У нас, очевидно, сопротивление системы продолжается. Но ничего страшного, мы своим принципам не изменим. Будем работать и сегодня в частности. Думаю, что примем много решений, направленных на то, чтобы наше государство стало более успешным в краткосрочной и среднесрочной перспективе", - сказал он
Гончарук также напомнил, что на прошлой неделе они сделали "важный шаг, чтобы коррупция исчезла в Государственной фискальной службе" и "приняли важные решения о замене менеджмента в энергетических компаниях".
Премьер также выразил надежду, что новые люди "быстро прекратят тот беспорядок со схемами, НДС и налогами на таможне".
Напомним, 4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которая будет рассматривать "вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офисе Генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка".
Парламент может заменить главу правительства и назначить 4 новых министров.