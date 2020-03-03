Кабмин утвердил электронный больничный, внедрение начнем в апреле, - Дубилет

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы на Кабмине приняли постановление, которое касается одного из моих любимых проектов. В моем персональном списке проектов он входит в топ-20. Встречайте - электронные больничные! Над ними мы работали несколько месяцев", - рассказал министр.

По его словам, это позволит не выписывать больничные на бумажных бланках. Вместо этого врачи будут делать это через простой веб-интерфейс с использованием цифровой подписи.

Кроме того, Дубилет отметил, что нововведение не будет стоить государству практически ничего.

"Сколько эта система будет стоить для государства? Насколько долго ее разрабатывать? Почти ничего! Потому что мы делаем эту систему на базе уже существующего программного обеспечения Пенсионного фонда, которым бизнес и так сейчас пользуется", - написал он.

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