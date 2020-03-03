Вероятность роспуска Рады стремится к нулю: "Слуга народа" уже не получит такого количества мест, - Арахамия

Об этом он сообщил в интервью Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас уже вероятность роспуска парламента стремится к нулю. Почему? Первое: потому, что мы не получим уже такого представительства (партии. – Ред.) в Раде. Это все понимают. А второе: все-таки мы научились сосуществовать друг с другом. Так или иначе, у нас последние все собрания мирно проходят. Есть дискуссии, но это рабочие дискуссии. Нет уже таких "живых" дискуссий, как вначале были, когда притирались", - заявил Арахамия.

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"Мы получили работоспособную модель (деятельности) фракции. Были ли хоть раз ситуации, когда мы не проголосовали то, что мы должны были проголосовать, когда приняли решение по голосованию? Не было. Были сбои. По "игорке" (законопроекту об игорном бизнесе. - РЕд.) был сбой один и еще по какому-то закону был сбой. Но мы потом вернулись и подкорректировали. То есть были удары в штангу, но не было забитых голов. Это очень важно. А за эти полгода мы, наверное, несколько сотен законов приняли. Это означает, что в целом модель работает. Если заглянуть в процесс, то есть поле для усовершенствования. Но если смотреть по результату, то результат всех удовлетворяет", - резюмировал глава фракции "СН".