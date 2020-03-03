У заболевшего коронавирусом украинца пока нет осложнений в виде вирусной пневмонии, - Радуцкий

"Сегодня в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса в городе Черновцы. Больной, который 29 числа (29 февраля. - Ред.) прилетел из Италии в Румынию, там сел на свою машину и возвращался домой в Украину. На границе Украины он был остановлен санитарным контролем, у него была повышена температура, был сухой кашель и поэтому его сразу доставили в домашнюю изоляцию под контроль семейного врача", - заявил Радуцкий во вторник журналистам в кулуарах парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Глава комитета по вопросам здоровья нации добавил, что после того, как инфицированному стало немного хуже, его с помощью санитарного автомобиля отвезли в инфекционное отделение.

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"Были проведены тесты на грипп: на один и на второй - они были негативными. После этого был сделан тест на коронавирус в референс-лаборатории, и лаборатория в городе Киеве подтвердила случай коронавируса", - рассказал депутат.

По его словам, на данный момент у больного пока нет осложнений в виде вирусной пневмонии, которая присуща коронавирусу.

"Этот случай подтвержден. Все делается четко по протоколу ВОЗ", - сказал Радуцкий.

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