Требуем созвать внеочередное заседание Рады по пенсиям, давлению на ФОПы и ситуации с коронавирусом, - заявление "ЕС"

Об этом говорится в заявлении политсилы, которое Цензор.НЕТ публикует полностью.

Уважаемые украинцы!

Нужно повышать пенсии украинским пенсионерам?

Украинцы - за. "Европейская Солидарность" - за. Зеленский - против.

Нужно поддерживать крымскотатарский телеканал АТР?

Украинцы - за. "Европейская Солидарность" - за. Зеленский - против.

Именно поэтому в повестку дня внеочередного заседания, которое созывает Зеленский, не один из этих вопросов не внесен.

А ради чего Зеленский собирает парламент? Чтобы переложить ответственность за провалы почти по всем направлениям с себя на другого.

Видимо он забыл, что скоро год, как у власти. Видимо, он также забыл, что сосредоточил в своих руках почти абсолютную власть.

Даже если ежемесячно менять формального премьера, это все равно будет правительство Зеленского. Например, посмотрите на этот зал, потому что в нем сидит 250 Зеленских. Поэтому кого ни поставь, а ответственность несет персонально он. Персонально Зеленский.

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Напомним, что за этот почти год Зеленский продемонстрировал свою полную некомпетентность и неспособность управлять страной.

Каждая кризисная ситуация это демонстрировала. Сбивают российской ракетой украинский самолет, а он потерялся в Омане. Россияне начинают наступление 18 февраля, а для него это просто "провокация".

Коронавирус еще не пришел, а экономику уже развалили. Посмотрите как падает украинская промышленность. Почему резко упали поступления в бюджет? Почему вы отказываетесь автоматически индексировать пенсии? Зачем вы убиваете украинского экспортера? Зачем подкручиваете статистику до нужных показателей, как аферисты сматывают спидометр?

Когда предшественники, как вы говорите "воровали" - казна была полной, а экономика демонстрировала стабильный рост. Только пришли "честные" и перестали воровать - деньги закончились, а экономика пошла вниз. Значит - вы или крадете в турборежиме или врете с таким же ускорением.

"Европейская Солидарность" требует созыва внеочередного заседания, на котором среди прочих, будут рассмотрены вопросы индексации пенсий, вопрос отмены антифоповских и антибизнесовых законов и вопросы финансирования крымскотатарского телеканала АТR.

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Уважаемый господин спикер, объявите это реально необходимое украинскому обществу внеочередное заседание, или срочно выдайте подписные листы для его созыва.

Общество видит, что власть Зеленского не способна воплотить ни одного из своих предвыборных обещаний. Зеленский не занимается страной. Вместо этого он занимается политическими преследованиями оппозиции, патриотов и волонтеров.

Факты политического преследования в Украине широко обсуждаются в западной прессе. В частности, в недавнем материале в "Нью-Йорк Таймс" американские журналисты сравнивали Зеленского с Януковичем - а мы все хорошо помним, как закончил Виктор Федорович.

Напомним, 4 марта Верховная Рада по требованию Зеленского соберется на внеочередное пленарное заседание. В повестки дня внеочередного заседания ВР значаться вопрос о Кабмине и действия силовиков в сфере борьбы с коррупцией.