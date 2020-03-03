Соблюдайте спокойствие, государство готово оказать квалифицированную медпомощь, - Гончарук о первом случае заражения коронавирусом

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в Telegram.

"Как и ожидалось, в Украине зафиксирован первый случай заболевания, вызванного новым коронавирусом. Подчеркиваю, государство готово оперативно реагировать и оказывать квалифицированную медицинскую помощь", - сообщил премьер.

Вместе с тем, Гончарук попросил украинцев сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников.

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Правительство создало специальную инфостраницу со всей актуальной информацией - https://covid19.com.ua/

Напомним, в Украине выявили первый случай заражения коронавирусом COVID-19.