Соблюдайте спокойствие, государство готово оказать квалифицированную медпомощь, - Гончарук о первом случае заражения коронавирусом

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в Telegram.
"Как и ожидалось, в Украине зафиксирован первый случай заболевания, вызванного новым коронавирусом. Подчеркиваю, государство готово оперативно реагировать и оказывать квалифицированную медицинскую помощь", - сообщил премьер.
Вместе с тем, Гончарук попросил украинцев сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников.
Правительство создало специальную инфостраницу со всей актуальной информацией - https://covid19.com.ua/
Напомним, в Украине выявили первый случай заражения коронавирусом COVID-19.