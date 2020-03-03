Министерства, которые не оправдали своего слияния, разделят, - "слуга народа" Верещук

Об этом она рассказала журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Первое, что стоит сделать - это разделить те министерства, которые не оправдали своего слияния в начале нашей каденции. Например, я говорю о Министерстве экономики - оно очень нуждается разделении, где аграрная сфера будет иметь отдельно министра, где промышленная будет представлена, если не вице-премьером, то отдельным министром... Я также верю, что Министерство культуры будет рано или поздно тоже разделено, потому что спорт требует особого внимания, как и культура, и туризм. Когда мы говорим об энергетике, то я также верю, что энергетика будет разделена на министерство экологии и энергетики", - сказала Верщук.

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На вопрос о том, будут ли изменены руководители некоторых министерств, она ответила: "Мне известно, что речь идет о министерстве экономики, которое будет разделено. Я не знаю, лишится ли господин Милованов своей должности, но я знаю, что точно предлагают новых дополнительных министров. Здесь речь идет скорее о том, что будут новые министерства созданы. Например, я знаю, что будет министерство по вопросам временно оккупированных территорий, где тоже будет новый глава. Я знаю, что госпожа Коляда, которая только приступала к этой должности, еще в самом начале говорила, что будет трудно совместить министерство ветеранов и оккупированных территории. Время показало, что это действительно было неэффективно и ошибочно... Поэтому мы сейчас переориентируемся, перепрофилируем".