Решение относительно карантина в учебных заведениях Черновицкой области будет принято после консультаций с местной властью, - Минобразования

Об этом ТСН рассказали в пресс-службе ведомства, передает Цензор.НЕТ.
По словам начальника управления информационной политики и коммуникации МОН Татьяны Голубовой, сейчас вопрос о введении карантина решается и будет принят после консультации с местными властями.
"Министерство образования разработало рекомендации для учебных заведений касательно предотвращения и профилактики коронавируса. В настоящее время учебный процесс в Черновицкой области продолжается, а дальнейшие действия относительно карантина мы будем решать с местной властью", - сказала Татьяна Голубова.
Напомним, в Украине выявили первый случай заражения коронавирусом COVID-19.