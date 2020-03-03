С начала суток наемники РФ выпустили 33 мины из 82-мм минометов по позициям ВСУ вблизи Широкино и Лебединского, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, начиная с 4 утра, грубо нарушая минские договоренности, вооруженные формирования Российской Федерации по направлению Саханка четыре раза обстреляли позиции украинских защитников неподалеку от Широкино из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Также, утром, в течение 40 минут, из миномета калибра 82 мм, автоматических гранатометов и другого легкого пехотного вооружения оккупационные войска вели огонь по позициям Объединенных сил неподалеку от Лебединского.

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"По имеющейся информации, боевых потерь со стороны наших сил в результате прицельных обстрелов противника нет", - сказано в сообщении.