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03.03.20 13:49

SkyUp приостанавливает рейсы в Турин в связи с коронавирусом

Украинская авиакомпания SkyUp с 5 марта приостанавливает полеты в Турин (Италия) в связи с информацией о распространении коронавируса.

SkyUp приостанавливает рейсы в Турин в связи с коронавирусом

Как сообщила пресс-служба SkyUp, предварительно временная отмена будет действовать до 25 октября, передает Цензор.НЕТ.

"По поводу Италии у нас есть планы. В этом году полетная программа предполагает более 10 направлений из Киева и регионов. Но мы не можем игнорировать текущую ситуацию и обеспокоенность людей, поэтому сокращаем авиасообщение со страной до нормализации ситуации", - цитирует пресс-служба генерального директора SkyUp Airlines Евгения Хайнацкого.

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Пассажиры, которые купили билеты на отмененные рейсы, должны обратится за возвратом средств или обсудить с перевозчиком возможность перебронирования на альтернативные рейсы.

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