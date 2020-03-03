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03.03.20 14:38

Зеленский примет решение о назначении посла Украины при НАТО в ближайшее время, - замглавы МИД Божок

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок прогнозирует, что Президент Украины Владимир Зеленский вскоре примет решение относительно назначения главы Представительства Украины при НАТО.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Божок заявил в интервью Укринформу.

"Президент Зеленский очень серьезно подходит к формированию корпуса послов Украины за рубежом. Особенно придирчив он к кандидатурам наших послов на ключевых направлениях - таких как США, НАТО, в других странах наших крупнейших партнеров. По моим данным, решение относительно кандидатуры посла Украины в НАТО Президентом Украины должно быть принято в скором времени", - сказал дипломат.

В ответ на уточняющий вопрос, известна ли ему кандидатура будущего посла, Божок отметил, что в дипломатии принято знать не кандидатуру, а только назначенного представителя.

"Догадываться в дипломатии тоже не принято, так как конечный результат может значительно отличаться от предположений, догадок и прогнозов", - резюмировал заместитель министра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задача МИД на ближайшую перспективу - обеспечить присоединение Украины к Программе усиленных возможностей НАТО, - Божок

Как известно, главой Миссии Украины при НАТО с сентября 2017 года до августа 2019 года был нынешний министр иностранных дел Вадим Пристайко.

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