Зеленский примет решение о назначении посла Украины при НАТО в ближайшее время, - замглавы МИД Божок

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Божок заявил в интервью Укринформу.

"Президент Зеленский очень серьезно подходит к формированию корпуса послов Украины за рубежом. Особенно придирчив он к кандидатурам наших послов на ключевых направлениях - таких как США, НАТО, в других странах наших крупнейших партнеров. По моим данным, решение относительно кандидатуры посла Украины в НАТО Президентом Украины должно быть принято в скором времени", - сказал дипломат.

В ответ на уточняющий вопрос, известна ли ему кандидатура будущего посла, Божок отметил, что в дипломатии принято знать не кандидатуру, а только назначенного представителя.

"Догадываться в дипломатии тоже не принято, так как конечный результат может значительно отличаться от предположений, догадок и прогнозов", - резюмировал заместитель министра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задача МИД на ближайшую перспективу - обеспечить присоединение Украины к Программе усиленных возможностей НАТО, - Божок

Как известно, главой Миссии Украины при НАТО с сентября 2017 года до августа 2019 года был нынешний министр иностранных дел Вадим Пристайко.