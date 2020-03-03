Образцы биоматериалов инфицированного коронавирусом украинца отправили на подтверждение в Лондон, - ЦОЗ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ЦОЗ в Facebook.

Согласно исследованиям вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины подтвержден первый случай COVID-2019 в Украине. Ведение и определение этого случая, а также эпидрасследование ведутся в соответствии с утвержденными алгоритмами Минздрава, Центра общественного здоровья Украины и рекомендаций ВОЗ.

В ЦОЗ напомнили, что болезнь обнаружена у мужчины в Черновицкой области. Муж с женой вернулись из путешествия в Италию, мужчина почувствовал себя плохо. Сообщил о своем состоянии и истории путешествий звонком в службу скорой помощи. Бригадой скорой помощи он был госпитализирован 29 февраля в областную клиническую больницу.

Стоит отметить, что как больной, так и бригада скорой, врачи и эпидемиологи выполнили все национальные и международные рекомендации. Жена больного как контактное лицо находится дома в самоизоляции. За ней установлено медицинское наблюдение.

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Мужчина госпитализирован и находится под контролем. По итогам утреннего осмотра - температуры нет, жалобы на сухой кашель. Рентгенологически признаков пневмонии нет. Образец отправлен для окончательного подтверждения в Лондон.

В области соответствующие специалисты осуществляют весь спектр противоэпидемических мероприятий и отслеживание контактов.

История путешествий: мужчина возвращался в Украину из Италии самолетом в Румынию, оттуда - собственным авто в Черновцы. В Румынии и на границе Украины проходил температурный скрининг, однако повышенной температуры не обнаружено.