"Медицинская система сработала четко", - Скалецкая о выявлении коронавируса в Украине

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала глава Минздрава Зоряна Скалецкая, передает Цензор.НЕТ.

"Процесс изоляции и лечения мужчины, у которого обнаружили коронавирус в Черновцах состоялся согласно всем нашим утвержденным алгоритмам. Сейчас можем говорить о том, что риск распространения болезни от этого лица по территории Украины является минимальным. Как вы знаете, Всемирная организация здравоохранения передала нам 30 тест-систем, каждая из которых может делать 100 исследований. На уровне Министерства здравоохранения мы ежедневно общаемся с экспертами ВОЗ. Есть договоренность: в случае необходимости Украина получит еще больше тест-систем", - рассказала министр.

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"Также, согласно алгоритму, была изолирована под наблюдением врачей жена (зараженного. - Ред.), поскольку она была контактным лицом. Ситуация полностью контролируется. Медицинская система сработала четко, согласно утвержденным алгоритмам", - отметила Скалецкая.

Напомним, в Украине выявили первый случай заражения коронавирусом COVID-19.



