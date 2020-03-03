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03.03.20 15:56

Многие здания госорганов в Киеве используются неэффективно и должны быть приватизированы на аукционах, - Дубилет

В центре Киева целый квартал зданий госорганов, пребывающих в запущенном состоянии, могут отдать под приватизацию.

Многие здания госорганов в Киеве используются неэффективно и должны быть приватизированы на аукционах, - Дубилет

Об этом сообщает в Facebook министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы провели анализ, где расположены какие министерства и другие центральные органы власти. Оказалось, что у нас куча лишних площадей. Эти площади иногда сдаются в субаренду (иногда - неофициально, за наличные), но чаще просто используются неэффективно.

Мы инициируем проект, который должен освободить целый квартал из 4-5 зданий в самом центре Киева. Эти здания находятся в запущенном состоянии и вообще режут глаза посреди нашего красивого города", - отметил он.

По словам Дубилета, сотрудников, которые там работают, подселят в другие государственные здания.

Он также добавил, что эти здания передадут в Фонд госимущества и приватизируют на аукционах.

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Многие здания госорганов в Киеве используются неэффективно и должны быть приватизированы на аукционах, - Дубилет 01

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