Многие здания госорганов в Киеве используются неэффективно и должны быть приватизированы на аукционах, - Дубилет

Об этом сообщает в Facebook министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы провели анализ, где расположены какие министерства и другие центральные органы власти. Оказалось, что у нас куча лишних площадей. Эти площади иногда сдаются в субаренду (иногда - неофициально, за наличные), но чаще просто используются неэффективно.

Мы инициируем проект, который должен освободить целый квартал из 4-5 зданий в самом центре Киева. Эти здания находятся в запущенном состоянии и вообще режут глаза посреди нашего красивого города", - отметил он.

По словам Дубилета, сотрудников, которые там работают, подселят в другие государственные здания.

Он также добавил, что эти здания передадут в Фонд госимущества и приватизируют на аукционах.

Читайте также: Кабмин утвердил электронный больничный, внедрение начнем в апреле, - Дубилет