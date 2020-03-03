Бронирование автомобилей "Козак-2" сталью, закупленной через фирму-"прокладку", автоматически повышает цену готовой машины на €30 тыс., - Иванов

Об этом в своем блоге написал журналист Сергей Иванов, передает Цензор.НЕТ.

"Броня, которую закупают для "Казаков" - на самом деле золотая, если посмотреть на ее цену. Согласно данным таможни, в середине 2019-го НПО "Практика" закупает бронесталь производства компании "Miilux"по $8,62 (€7,8) за килограмм. Учитывая, что это оборонный заказ, ставка НДС - 0%. Закупка осуществляется напрямую у производителя, а через посредника - польскую фирму "Texprotect" - запомните это название. Параллельно с "Практикой" изготовлением военных бронемобилей занимается Инженерная группа "Арей", которую основала БО "Благотворительный фонд образовательных инноваций" под руководством Светланы Зварыч, жены экс-министра юстиции Романа Зварыча. В январе они обращаются к одной из посреднических фирм с намерением закупить такую же бронесталь с аналогичными параметрами ("Miilux Protection 500"). Им выставляют цену 160 грн/кг, что по курсу 10 января 2020 составляет около $6,7. Вы не поверите, но фирма, торгующая бронесталью в Украине, имеет название, аналогичное названию польского поставщика "Практики" - "Текспротект". Я думаю, этот нюанс должен заинтересовать таможенников и налоговиков", - отметил Иванов.

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"Арей" не устраивает цена, выставленная "Текспротектом", они обращаются напрямую к производителю - финскую компанию "Miilux Oy", и эта компания выставляет им счет на такую же сталь - €2,2 за килограмм. Таким образом разница на килограмме стали, закупленной "Практикой "и закупленной ИГ "Арей" составляет ~€5,5", - подчеркнул журналист.

По информации Иванова на "Казак-2" расходуется ~5,5 тонн бронестали (довольно высокие затраты материала из-за порезки). Соответственно бронирование "Козак" сталью, закупленной у польского посредника, автоматически повышает цену готовой машины примерно на €30 тыс.

"Чтобы вы не решили, что только два названных производителя пользуются сталью "Miilux Protection 500", предлагаю изучить расчеты ГП "ХКБМ", которые они сделали для бронемобіля БТР-4Е. Даже там цена ниже - €5,2/кг. Итак что мы имеем в сухом остатке. Частная фирма закупает у польской "прокладки" сталь по самой высокой цене из существующих, что позволяет ей указать в калькуляции стоимости бронемобиля значительно завышенную цену, а государство с подачи Минобороны закупает у этой частной фирмы автомобили по самой высокой цене и в неконкурентный способ. Я слышал, что министр обороны поручил Департаменту финансов уничтожить все документы, связанные с закупкой "Казаков" по завышенным ценам, но отдельные офицеры отказались выполнять этот приказ и сейчас пишут рапорты на увольнение, чтобы не стать сообщниками преступления", - резюмировал Иванов.

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Напомним, согласно информации Минобороны, проектом государственного оборонного заказа на 2020 год предусматривается модернизация самолетов, вертолетов и радиолокационных станций, закупка кораблей и катеров различного назначения, комплексов управления огнем артиллерии, радиолокационных комплексов разведки огневых позиций, беспилотных авиационных комплексов, средств РЭБ, бронетранспортеров БТР-4Е, БТР-3ДА и специальных машин на их базе, боевых машин пехоты, авиационных средств поражения, противотанковых ракетных комплексов (в том числе с тепловизором) и ракет к ним, тепловизионных прицелов и приборов наблюдения, стрелкового вооружения и боеприпасов.Кроме того, запланированы средства на ремонт и поддержание исправности (закупку запасных частей) имеющегося вооружения и военной техники.