СБУ о взрывах в Балаклее: Версия о сбрасывании боеприпасов с беспилотника подтверждена экспертизой и является основной

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в ответ на запрос "Украинской правды", передает Цензор.НЕТ.

"Инициированная Службой комплексная экспертиза подтвердила основную версию следствия. Согласно заключению эксперта зафиксированный радиолокационными станциями Госпредприятия "Украэрорух" "пролет беспилотного летательного аппарата над территорией Арсенала связан с наступлением событий, а именно с применением (сбросом) неуправляемых боеприпасов по площадкам открытого хранения боеприпасов"", - говорится в комментарии.

В то же время отмечается, что следователи не исключают и другие версии взрывов на артиллерийских складах, которые проверяются в ходе расследования.

Также подчеркивается, что версия сокрытия недостатка боеприпасов на сумму 560 миллионов не нашла своего подтверждения. Следствие установило, что, действительно, по результатам аудиторской проверки от 28.02.2017 были установлены "риски нехватки боеприпасов" на сумму 560 миллионов гривен. Однако уже после событий на Арсенале путем встречных проверок в большинстве случаев была подтверждена отгрузка боеприпасов и сумма "рисков нехватки боеприпасов" уменьшилась до 748 тысяч гривен.

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Ранее "слуга народа" Давид Арахамия заявил, что версия с диверсией, осуществленной при помощи беспилотника, в качестве причины взрывов на складах в Балаклее была "навязанной", "политически ангажированной" и оказалась "фейком".

Напомним, 15 ноября 2019 года примерно в 14:30 прогремело более 10 взрывов на 65-м арсенале Вооруженных сил Украины в Балаклее Харьковской области. В результате взрывов двое саперов погибли на месте, еще пятеро получили ранения и ожоги. Впоследствии один из раненых от полученных ранений скончался в больнице.

Отметим, по предварительным данным оперативной группы Генштаба установлено, что "15 ноября на специально оборудованном месте - площадке хранения взрывоопасных предметов №4, - группами разминирования осуществлялись работы по разминированию и уничтожению взрывоопасных предметов. В 14:28, вероятно, в ходе загрузки остатков боеприпасов и их элементов, которые были подготовлены для дальнейшего уничтожения (утилизации), в частности твердотопливного двигателя до ракет 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб", произошло его возгорание с последующим подрывом накопленных для уничтожения взрывоопасных предметов".