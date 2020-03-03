Тест-системы и реагентов для диагностики коронавируса в Украине достаточно для обследования 960 человек, - Кабмин

Об этом сообщается на инфостранице с актуальной информацией о новом коронавирусе, созданной Кабинетом министров во вторник, передает Цензор.НЕТ.

"Украина закупила тест-систему для выявления нового коронавируса. Тест-система и реагенты рассчитаны на обследование 960 человек, чего хватит до момента получения очередных реагентов. Лабораторному диагностированию на новый коронавирус подлежат случаи, которые четко подпадают под критерии ВОЗ как подозрительные", - говорится в сообщении.

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Кроме того, отмечается, что в Украине достаточно аппаратов искусственной вентиляции легких, а также средств индивидуальной защиты.

"В Украине только в инфекционных больницах 605 аппаратов искусственного дыхания. Этого достаточно. При необходимости будут привлечены аппараты искусственного дыхания из других больниц. (…) Украина обеспечена достаточным количеством средств индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.

Помимо этого на странице сообщается, что только 3% случаев нуждаются в реанимационных мероприятиях и Украина полностью готова предоставлять необходимую медпомощь.

Напомним, в Украине выявили первый случай заражения коронавирусом COVID-19.