Реформа строительной отрасли, разработанная правительством, может привести к полной потере государством контроля над строительной сферой, - "Главком"

Об этом говорится в материале "Главкома"."Предложенные инициативы могут не усилить борьбу со строительными мошенниками, а наоборот - облегчить им жизнь. Если постановления будут приняты в нынешнем виде, рынку грозит коллапс - контролировать застройщиков будет некому, а местные чиновники за определенную благодарность будут закрывать глаза на незаконные застройки. Государство просто прекратит контролировать строительство, соответственно пострадают добросовестные застройщики и инвесторы", - говорится в материале.

Предлагаемая Кабмином реформа фактически предусматривает вместо существующей ГАСИ создать сразу три новые органа - Государственная инспекция градостроительства Украины, Государственная сервисная служба градостроительства Украины, Государственное агентство по вопросам технического регулирования и градостроительства.

"Делать реформу в строительной отрасли предложенным способом - это посеять еще больший хаос в ней и парализовать контроль в градостроительстве. Вновь созданные органы, не имея полного пакета проектной документации, будут выдавать разрешения на строительство, которое не будет соответствовать строительным нормам. А принятие готовых объектов будет происходить без их проверки соответствия документации и строительным нормам, что может привести к опасным последствиям", - пишет автор материала.

По данным СМИ, проекты постановлений правительства готовились Александром Сергиенко, который возглавлял управление разрешительных процедур ГАСИ во времена Януковича, - поэтому хорошо знаком со всеми мутными схемами, существующими в инспекции. Именно Сергиенко журналисты-расследователи называли автором схемы "$ 5 с квадратного метра", которые надо было заплатить за получение разрешительных документов на строительство.

"То, что персонаж с таким бэкграундом сейчас проникся строительной реформой, - лишний сигнал, что проблему коррупции в этой сфере надо решать другими методами", - делает выводы журналист.

Напомним, Кабмином подготовлены проекты двух постановлений: "Об оптимизации органов государственно-архитектурно-строительного контроля и надзора", что предусматривает создание Государственной инспекции градостроительства Украины (ГИГУ) и Государственного агентства по вопросам технического регулирования и градостроительства Украины.

Второй предлагаемый правительством проект - "О ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины и внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины". Согласно ему, вместо ГАСИ создается Государственная сервисная служба градостроительства Украины.