Фигуранта дела Гандзюк Павловского госпитализировали из зала суда: завтра истекает срок его содержания в СИЗО. ВИДЕО

Об этом говорится в сообщении группы "Хто замовив Катю Гандзюк?", передает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что в Печерском районном суде Киева еще вчера должны были рассматривать вопрос о продлении меры пресечения Павловскому, однако его защитники заявили отвод судье, а потом вообще исчезли с судебного заседания. После того, как Павловскому был назначен бесплатный адвокат, он начал "симулировать болезненное состояние":

"Затягивание со стороны защиты Павловского происходит с черверга. Уже использовали отвод судьи, неявку адвокатов, теперь вот клетчатое одеяло", - говорится в сообщении.

Суд продолжится сегодня в 18:00, отмечают в группе.

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 г. суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк – они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

20 января 2020 года правоохранители в городе Херсоне и других населенных пунктах области провели спецоперацию с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.

21 января 2020 г. фигуранту дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому судом избрана мера пресечения в виде ареста до 4 марта без права внесения залога.