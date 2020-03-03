Пациент с подтвержденным коронавирусом в Черновцах находится в стабильном и не тяжелом состоянии, - главврач больницы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту Укринформа рассказали в Черновицкой областной клинической больнице, где находится больной.

"Ему проводят патогенетическое и симптоматическое лечение. То есть, при повышенной температуре ему дают жаропонижающие лекарства. Противовирусные препараты он получает, подключили сегодня антибактериальные препараты. Аппетит и сон у пациента хорошие. По состоянию на 14:00 температура тела - 37,4 градуса", - сказала заведующая инфекционным отделением больницы Валентина Мендреску.

И. о. генерального директора областной больницы Сергей Цинтарь заверил, что в медучреждении есть необходимые лекарства. Больной находится в стабильном состоянии.

"На данный момент состояние пациента стабильное, не является тяжелым. Он находится в изолированном боксе. За эти дни, как он у нас, ухудшение состояния не наблюдается", - сказал медик.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в Украине лабораторно подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом Covid-19 - в Черновцах.

В Черновицкой облгосадминистрации сообщили, что мужчина с 21 февраля путешествовал по Италии. По данным эпидрасследования, во время путешествия и после возвращения домой 26 февраля чувствовал себя хорошо. Симптомы - сухой кашель и лихорадка - у него появились 29 февраля. Госпитализировали его на машине экстренной медицинской помощи. На вызов медики ехали полностью защищенными.

В мире количество зараженных коронавирусом людей на сегодняшний день составляет 90 937 человек. От недуга умерли 3 117 человек. Выздоровели после заболевания по всему миру - 48 017 человек.