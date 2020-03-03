В ВР инициировали увольнение Рябошапки, - проект постановления

Соответствующий проект постановления обнародован на сайте Верховной Рады 3 марта, информирует Цензор.НЕТ.
"Учитывая важность и срочность установления справедливости по ключевому запросу общества, существуют все основания утверждать о низкой эффективности выполнения Русланом Рябошапкой обязанностей генерального прокурора и, как следствие, его несоответствии занимаемой должности", - говорится в документе.
Отмечается, что выражение недоверия генпрокурору автоматически означает его дальнейшую отставку.
Среди инициаторов проекта постановления - народные депутаты от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский, Александр Дубинский, Богдан Торохтий, Александр Куницкий и другие.
Документ направлен на рассмотрение парламентского комитета.
Напомним, 28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.
В пресс-службе главы государства уточнили, что на повестке дня заседания — несколько законопроектов и вопрос о кабинете министров Украины.
29 февраля информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины опубликовало повестку внеочередного заседания.