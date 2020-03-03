Разумков поручил провести заседания комитетов по нацбезопасности и государственной власти в связи со внеочередным заседанием Рады

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер ВР, закрывая вечернее пленарное заседание.

"В связи с тем, что завтра будут рассматриваться некоторые вопросы, связанные с внеочередным заседанием Верховной Рады, прошу в 9 часов (утра – ИФ) собрать на заседание комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства" – сказал Разумков.

Верховная Рада соберется на внеочередное пленарное заседание 4 марта в 16.00 по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Согласно обнародованной повестке дня, на заседании будет оценена деятельность правоохранительных органов, а также рассмотрены кадровые перестановки в Кабинете министров Украины.

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