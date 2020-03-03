Осматривавшего авто украинца с коронавирусом таможенника отправили сидеть дома под надзором врачей

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу таможни.

"Инспектор пункта пропуска "Порубное", который осуществлял осмотр автомобиля украинца, больного коронавирусом, работал в перчатках и маске и на сегодня не имеет никаких симптомов заболевания. Однако, для минимизации возможных рисков, будет находиться в самоизоляции под наблюдением врачей в течение двух недель", — сказано в сообщении.

По сообщению пресс-службы Черновицкого отряда, "смена пограничников, которые могли контактировать с больным коронавирусом, тоже находится под наблюдением медиков".

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26 февраля украинская супружеская пара вернулась из Италии через пограничный пункт пропуска "Порубное-Сирет". Позднее у мужчины обнаружили коронавирус.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в Украине лабораторно подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом Covid-19 - в Черновцах.

В Черновицкой облгосадминистрации сообщили, что мужчина с 21 февраля путешествовал по Италии. По данным эпидрасследования, во время путешествия и после возвращения домой 26 февраля чувствовал себя хорошо. Симптомы - сухой кашель и лихорадка - у него появились 29 февраля. Госпитализировали его на машине экстренной медицинской помощи. На вызов медики ехали полностью защищенными.

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В мире количество зараженных коронавирусом людей на сегодняшний день составляет 90 937 человек. От недуга умерли 3 117 человек. Выздоровели после заболевания по всему миру - 48 017 человек.