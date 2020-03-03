Минобороны планирует строительство трех модульных лагерей для военных, - Загороднюк

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Мы сейчас планируем продолжать проект с модульными лагерями, мы планируем по крайней мере, три (лагеря) начать строить уже сейчас: подготовительные работы уже идут. И когда я говорю три: каждый из них вмещает батальон", - сказал он на "круглом столе" по обсуждению новых подходов строительства для военнослужащих в Министерстве обороны Украины во вторник в Киеве.

Кроме того, Загороднюк сообщил о планах строительства пунктов постоянной дислокации из быстро собирающихся конструкций для бригад.

"Сейчас первым проектом у нас будет Северодонецк, и вторым будет Мариуполь. Также параллельно мы будем строить в Закарпатье, близко к городу Берегово, и еще в некоторых местах", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переход ВСУ на J-структуру по стандартам НАТО: Минобороны хочет ускорить разделение должности главнокомандующего и начальника Генштаба

Кроме того, по словам главы Минобороны, в конце прошлого года завершилось строительство первого экспериментального модульного городка в селе Воздвиженка на второй линии в зоне проведения Операции объединенных сил.

Министр пояснил, что акцент делается на строительстве именно модульных городков, поскольку они быстро собираются, передвижные и базируются на вагончиках (стандартном 40-футовом контейнере). По словам Загороднюка, так на Западе быстро строят полевые лагеря.

Глава Минобороны пригласил всех производителей принимать участие в открытых и прозрачных конкурсах на строительство подобных объектов для украинских военных и пообещал общаться с производителями и строителями для того, чтобы услышать все их замечания к техническим документациям и предложения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ в этом году получат на вооружение ракетный комплекс "Нептун": на ракетное вооружение планируем потратить на 300 млн грн больше, чем в 2019-м, - Загороднюк

Модульные военные лагеря сооружаются для военнослужащих, пребывающих в "полевых условиях". Как отметил Загороднюк, для солдат предусмотрено строительство казарм с ангарами для техники, помещениями для штаба, социальные помещения, столовые, клубы и т.д.

"То есть это будет полностью закрытая территория, она будет ограждена, охраняться и, собственно говоря, там в безопасной и комфортной среде должны находиться наши военные, когда они выполняют боевые задания и вообще проживают", - пояснил министр.

По его словам, речь идет о строительстве объектов, где будут размещаться гарнизоны составом 3,5-4 тыс. лиц. Также предусматривается строительство объектов для военных с семьями.

"У нас сейчас очень активно развивается строительство, мы сделали пересмотр многих контрактов, многих отношений с поставщиками, сделали их более прозрачными, мы искореняем коррупцию, насколько это возможно в такой короткий срок, но это делается очень активно и очень тщательно", - подчеркнул он.

По словам Загороднюка, начиная с 1 сентября, каждые три дня сдается или завершается строительство одного объекта, а каждые шесть часов покупается и строится одна квартира для военнослужащих.