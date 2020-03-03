В довыборах в Раду по округу №179 на Харьковщине примут участие 37 кандидатов, - ЦИК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центризбиркома.

Отмечается, что на заседании 3 марта ЦИК отменил регистрацию кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" Виктории Алексейчук и самовыдвиженца Александра Диденко.

Решение обусловлено заявлениями этих кандидатов об отказе баллотироваться.

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В Центризбиркоме напомнили, что 2 марта был последний день для обращения кандидата с заявлением об отказе баллотироваться или партии об отмене решения о регистрации кандидата.

Ранее комиссия отменила регистрацию кандидата в народные депутаты Соколова Михаила, который баллотировался в ОИО № 179 в порядке самовыдвижения.

Таким образом, в промежуточных выборах народного депутата Украины 15 марта 2020 года примут участие 37 кандидатов, сообщают в ЦИК.

Напомним, в округе №179 на внеочередных выборах 21 июля 2019 года победил кандидат от "Слуги народа" Алексей Кучер. В ноябре президент Владимир Зеленский назначил его председателем Харьковской ОГА.

Центральная избирательная комиссия 16 января объявила о начале избирательного процесса промежуточных выборов народного депутата в одномандатном избирательном округе №179 в Харьковской области. Выборы назначены на воскресенье, 15 марта. 17 февраля ЦИК завершила регистрацию кандидатов на промежуточных выборах в ОВО №179. По данным Центризбиркома, всего было зарегистрировано 40 кандидатов в народные депутаты.

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