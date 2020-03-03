Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
03.03.20 19:01

Защитник Украины погиб в районе проведения ООС, еще четверо ранены, - штаб

С начала суток враг 7 раз нарушил режим прекращения огня, обстреливая украинских воинов из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Защитник Украины погиб в районе проведения ООС, еще четверо ранены, - штаб

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных Сил.

"Сегодня, 03 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще четверо наших защитников получили ранения", — сказано в сообщении.

В штабе отметили, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" с начала суток зафиксировано 6 обстрелов:

- четыре раза неподалеку от Широкино - из минометов калибра 82 мм враг выпустил 25 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- неподалеку от Зайцево - из подствольного гранатомета;

- рядом с Лебединским - из миномета калибра 82 мм - 8 мин, а также противник совершил обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Читайте также: За два дня на Донбассе уничтожены четыре наемника РФ и две единицы вооружения и военной техники врага, - штаб

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел наших позиций, открыв вблизи Луганского огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Защитник Украины погиб в районе проведения ООС, еще четверо ранены, - штаб 01Защитник Украины погиб в районе проведения ООС, еще четверо ранены, - штаб 02
Защитник Украины погиб в районе проведения ООС, еще четверо ранены, - штаб 03

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100